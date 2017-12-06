Анадырь, 6 декабря, 2017, 09:45 — ИА Регнум. На юге Чукотского полуострова найдены гигантские водоросли, растущие у побережья США — так называемых «морских змей», сообщает национальный парк «Берингия».

Густав Доре. Морской змей. 1862. Гравюра

На фото видны змеевидные объекты длиной в три-четыре человеческих роста. О находках в парк сообщили местные жители.

«Морских змей» на пляжах можно было часто наблюдать после сильных штормов.

«По мнению одних, это, скорее всего, организмы животного происхождения: большие черви или же неизвестные науке морские змеи. Другие считали, что это объекты антропогенного происхождения. Третьи уверяли, что это какие-то «мутанты». А вот о родстве «морских змей» с ламинариями («морской капустой») догадывались немногие», — говорится в сообщении парка.

Морские змеи — это бурые водоросли Нереоцистис Лютке (Nereocystis luetkeana). В основном, они распространены на Тихоокеанском побережье Северной Америки, и для Камчатки нехарактерны.

Длинна ствола водоросли может достигать 25 метров. После отрыва от грунта однолетних растений, они с течениями достигают берегов Алеутских и Командорских островов, иногда они достигают Курильских островов.