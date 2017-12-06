Москва, 6 декабря, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Спортсмены должны сами принимать решение об участии или не участии в зимней Олимпиаде, но не должны забывать о своей гражданской позиции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

Getbg.net Олимпийские кольца

Олимпийская сборная России не будет допущена до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Согласно решению МОК, российские спортсмены, в адрес которых не выдвигалось обвинений в употреблении допинга, смогут выступать на Играх под нейтральным флагом.

«Россия ни в коем случае не должна выступать под нейтральным флагом, решение МОК носит исключительно политическую ангажированность», — заявил парламентарий, указав на то, что оно не соответствует Олимпийской хартии.

Говоря об участии сборной, Газзаев подчеркнул, что спортсмены не должны забывать о том, что они патриоты.

«Мы не имеем права (оказывать давление), спортсмены, которые сегодня будут участвовать под флагом олимпийским, они должны (решение) принимать сами, но не должны забывать о своей гражданской позиции», — сказал депутат.