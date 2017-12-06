Вашингтон, 6 декабря, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Более $3,24 млрд похищенных средств из госбюджета Украины обнаружили США, помогая Киеву в антикоррупционной деятельности, сообщает 5 декабря пресс-служба Государственного департамента США.

Kasre.ru Коррупция

Согласно сообщению, Соединенные Штаты оказывают помощь Украине в борьбе с коррупцией с 2013 года. За прошедшие пять лет совместными усилиями на Украине изъяли около $1,3 млрд и обнаружили более $3,24 млрд средств, похищенных из госбюджета Украины.

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Помимо этого, отметили в пресс-службе, США продолжают оказывать поддержку Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ). За все время с 2013 года при поддержке США на Украине было открыто 333 уголовных дела, из которых 108 были завершены обвинениями в коррупции.

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Напомним, на Украине разгорается конфликт между антикоррупционными структурами и генеральной прокуратурой Украины (ГПУ). ЕС и США выпустили обращения, в которых заявили, что только эффективная борьба с коррупцией позволит Украине дальше рассчитывать на международную поддержку.