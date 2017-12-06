Киев, 6 декабря, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко прекратить провокации у стен Верховной рады. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и Михаил Саакашвили

Экс-губернатор Одесской области отреагировал на атаку неизвестных на лагерь своих сторонников у здания парламента и напомнил Порошенко о событиях зимы 2013/2014 годов.

«Я обращаюсь к Порошенко: зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил?!» — написал Саакашвили.

Ранее он заявил о том, что лагерь протестующих в центре Киева подвергся нападению. Саакашвили призвал на помощь всех своих сторонников.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Саакашвили был задержан в Киеве на крыше дома, где находится его квартира. Позже сторонники политика отбили его у правоохранителей, после чего вместе со своим лидером отправились к зданию Верховной рады. Возле Мариинского парка был разбит палаточный городок, на митинге возле здания парламента звучали требования об отставке Порошенко.

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