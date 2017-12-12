Санкт-Петербург, 12 декабря, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Сегодня, 12 декабря, в петербургском издательстве «Арка» выходит первый в России музейный комикс «Путешествия по Эрмитажу. Царица тюльпанов» Варвары Помидор и Дарьи Агаповой. История в необычной форме показывает мир искусства с помощью произведений, представленных в главном музее Северной столицы.

Издательство «Арка» Фрагмент музейного комикса «Путешествия по Эрмитажу. Царица тюльпанов» Варвары Помидор и Дарьи Агаповой

Куратором проекта выступил директор издательства «Бумкнига» Дмитрий Яковлев:

«Желание увидеть российский комикс про музей у меня появилось после того, как я увидел рисованные истории, которые издает Лувр совместно с издательством Futuropolis. Это было примерно восемь лет назад. Мы даже связались с Лувром и предложили им провести выставку в Петербурге. Но тогда, к сожалению, не нашли отклика в наших музеях. Примерно три года назад мы обсудили эту идею с Варварой Помидор, и она решила взяться за проект. Параллельно я предложил его в издательство «Арка», которое является партнером «Эрмитажа». Им идея понравилась, и работа началась. Книга получилась великолепная, и я очень надеюсь увидеть продолжение».

Издательство «Арка» Обложка музейного комикса «Путешествия по Эрмитажу. Царица тюльпанов» Варвары Помидор и Дарьи Агаповой

Главными героями рисованной истории стали школьники Тася и Ваня, которые случайно встречаются в Эрмитаже и начинают вместе открывать для себя произведения искусства, переносясь во времени и пространстве.

«Идея создать комикс о приключениях в Эрмитаже возникла в издательстве «Арка» давно, но только когда сложилась сильная команда — художница Варвара Помидор, с её нежнейшей графической манерой, которая позволяет бережно работать с коллекцией Эрмитажа, специалист по детским музейным программам Дарья Агапова и Дима Яковлев, который знает про комиксы почти всё — наши мечты стали реальностью и воплотились в захватывающей и очень трогательной истории, которую придумали Варвара и Дарья, — рассказывает Полина Ермакова, главный редактор издательства «Арка». — Я уверена, что эта книга понравится и любителям комиксов, и музейным завсегдатаям, и тем, кому ещё только предстоит открыть мир комикса, а главное — необыкновенный мир Эрмитажа».

Издательство «Арка» Фрагмент музейного комикса «Путешествия по Эрмитажу. Царица тюльпанов» Варвары Помидор и Дарьи Агаповой

Комикс выполнен цветными карандашами и акварелью. Такая техника добавляет истории некой «детскости» и делает её ближе к главным героям. В то же время детальная графика позволяет читателю погрузиться в атмосферу Эрмитажа и по-новому взглянуть на известные всему миру произведения искусства.

Чтобы подробнее узнать о комиксе и работе над ним, корреспондент ИА REGNUM пообщался с авторами рисованной истории Варварой Помидор и Дарьей Агаповой.

Варвара: Эта книга — мой первый опыт работы в соавторстве. С Дашей Агаповой мы знакомы давно. Она не раз приглашала меня поучаствовать в её музейных проектах как художника и дизайнера, мы вместе делали детскую программу к выставке про Петра I в Манеже, «Музейные сундучки» для Гатчинского дворца. В данном случае я пригласила Дашу поработать над этой книжкой вместе. Мы обсуждали сюжет, текст, структуру книжки, графическое развитие истории, отдельные кадры.

Варвара: Работать вместе намного легче, быстрее решаются спорные вопросы, развеиваются сомнения. У каждого есть приоритеты. В каких-то вопросах я полностью доверяю Даше. Но в то же время всё можно обсуждать, додумывать. На любую идею соавтор может посмотреть немного со стороны, что очень важно в работе. До этого мой муж Эльдар всегда был таким помощником.

Варвара: Когда мы договорились с издательством «Арка» о книге, мне выдали специальный «безлимитный» пропуск в музей. Полгода я собирала материал и написала три истории. Но они никак не вписывались в форматы комикса. Мне хотелось обо всём рассказать очень подробно. Как всё уместить? Тогда я попросила Дашу прочитать текст. Она сразу дала много дельных советов, и стало понятно, как выбраться из того «завала» важных и интересных вещей, под которым я застряла. Я предложила Даше стать соавтором, и мы стали вместе работать над текстом. Потом я отвлеклась на иллюстрации к книжкам Руне Белсвика «Простодурсен» — на 8 месяцев погрузилась «в приречную страну». И вот спустя два с половиной года книжка про Эрмитаж вышла из типографии.

Дарья: Я бы сказала, что скорее они нас выбирали. У героев книжки очень разные характеры и смотрят они по-разному — Тасю больше интересуют детали, фактуры, выражения лиц, а Ваня — дотошный молодой человек, чуть что, сразу заглядывает в смартфон, выясняет, что, где и когда. Сказывается разница и в возрасте, и в темпераментах. Мы старались реконструировать способ мысли героев нашей истории: как Тасю «ведут» любопытство и блуждающий взгляд, а Ваню — пытливый ум и исследовательский интерес, в чём они друг другу помогают, как пересекаются. Из этой логики и родился выбор произведений, причем Эрмитажа нам не хватило, пришлось включить некоторые вещи из других музеев мира, которые возникали на экране Ваниного телефона. Так появилась карта путешествия по свету в конце книги.

Дарья: Можно было бы сказать, что это история для ровесников героев книжки, то есть для младших подростков 10—13 лет, которые могут себя идентифицировать с Тасей и Ваней. Но, мне кажется, в еще большей степени это книжка для родителей, потому что она дает возможность внимательнее посмотреть на то, как воспринимает мир ребенок, какой он, что для него важно. Родители часто хотят от музея прямой пользы — научился чему-то, запомнил что-то, а мы хотели показать, что с ребенком, воспринимающим искусство, происходят и более важные, более глубокие вещи.

Дарья: Для меня это было опытом необыкновенно комфортного сотрудничества. Когда Варя возвращала мне мысль в виде рисунка, у меня постоянно было чувство, что я получила в награду непонятно за что возможность присутствовать при рождении чуда, это звучит сентиментально, но это действительно удивительный процесс, когда слова воплощаются в образы и при этом вдруг какой-то новый смысл рождается, непредусмотренный заранее.

Варвара: Сейчас мы редактируем текст второй истории, действие которой так же происходит в Эрмитаже, в залах Японии. Но нам интересно погулять и по другим музеям, а может быть, и побродить по улицам города.