Казань, 6 декабря, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Для того чтобы по минимуму удовлетворить свои потребности в питании, непродовольственных товарах, услугах и оплатить налоги, полной семье с одним ребёнком в Татарии в третьем квартале 2017 года необходимо не менее 42 тыс. рублей. Данный показатель выведен на основании минимального потребительского бюджета, установленного кабинетом министров РТ для каждого члена семьи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Татарстанстата, минимальный потребительский бюджет женщины трудоспособного возраста составляет 16 677 рублей, а мужчины — 15 742 рубля. Ребёнку до полутора лет определено 9 616 рублей. Общая минимальная потребность такой семьи составляет около 42 тыс. рублей, из которых 13 363 рубля уйдёт на питание.

Если в такой «ячейке общества» ребёнок не посещает детский сад, то мать, как правило, не может работать и находится с ним дома. При отсутствии каких-либо пособий и выплат (например, если до родов работала на «сером» рынке труда) она не может делать свой вклад в семейный бюджет. Таким образом, финансовые потребности такой семьи в размере 42 тыс. рублей ложатся на плечи главы семьи.

С учётом средней номинальной начисленной заработной платы на начало сентября 2017 года в размере 31 486 рублей, мужчине придётся искать дополнительный заработок. Больше повезёт тем, кто трудится в таких сферах, где средняя зарплата превышает минимальный необходимый «бюджет»: финансовая и страховая деятельность — около 44,76 тыс. рублей, добыча полезных ископаемых — 52,58 тыс. рублей, научные исследования и разработки — 50,35 тыс. рублей, сфера развлечений и спорта — 47,65 тыс. рублей.

А вот трудящимся бюджетной сферы Татарии в этой ситуации придётся трудоустраиваться на «вторую ставку», так как даже у врачей и работников медучреждений с высшим образованием зарплата за девять месяцев 2017 года не доходила до 40 тыс. рублей. В образовательной сфере «прокормить семью» на одну лишь свою зарплату могли преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования. Их зарплата в среднем за этот период составила 53,12 тыс. рублей.

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Соцпособие за первенца в размере 10,5 тыс. рублей, которое планируется ввести в России с 1 января 2018 года, могло бы помочь в проблеме, но получить его смогут далеко не все нуждающиеся семьи Татарии. Пособие будут выплачивать тем семьям, где среднедушевой доход составляет менее полутора прожиточных минимумов. С учётом того, что прожиточный минимум на третий квартал 2017 года для трудоспособного жителя Татарии составляет 9 269 рублей, а на ребёнка — 8 521 рубль, то на соцвыплату смогут рассчитывать те, чей доход не более 40,59 тыс. рублей. При этом минимальный необходимый «бюджет», чтобы не скатиться за черту нищеты, у этой семьи — 42 тыс. рублей.

Данная мера господдержки поможет, но также не закроет проблему полностью и для одинокой матери, у которой родился первенец. Даже с учётом пособия, женщине, чтобы обеспечить минимальные 26,29 тыс. рублей «для выживания» её маленькой семьи, придётся с первых дней рождения ребёнка изыскивать источники дохода.

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В той семье, где малолетних детей (до 1,5 года) двое, необходимый бюджет вырастает до 51,6 тыс. рублей. При отсутствии места в детском саду и без поддержки государства эти расходы ложатся на плечи единственного «кормильца».

С взрослением детей растут и их потребности. Так, минимальный бюджет для ребёнка от трёх и до семи лет составляет 11,7 тыс. рублей, от семи и до 16 лет — около 14 тыс. рублей. Таким образом, в семье, где есть хотя бы один ребёнок этого возраста, «бюджет» вырастает до 44,12 тыс. рублей и 46,42 тыс. рублей соответственно. С учётом средней зарплаты, но с учётом двух работающих родителей, её (62,97 тыс. рублей) уже хватает на покрытие минимальных расходов и даже появляется возможность дополнительных трат.

Для бездетной семьи из двух человек минимальная сумма для удовлетворения основных нужд — 32,38 тыс. рублей. Двух средних зарплата по 31 486 рублей (общая — 62 972 рубля) достаточно не только на базовые потребности, но и наём квартиры, если нет своего жилья. Средняя стоимость однокомнатной квартиры внаём в Казани составляет 14 тыс. рублей. При этом в «семейном кошельке» остаётся ещё некоторая сумма (16,6 тыс. рублей) на отдых.

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Напомним, по данным Росстата, в Татарии по итогам за январь — октябрь 2017 года рождаемость упала на 14%. Среди причин этого явления власти называют эхо 90-х, когда произошёл спад рождаемости, а дети тех лет сейчас сами становятся родителями.

Но только ли «эхо 90-х» является причиной нежелания молодых родителей обзаводиться наследниками?