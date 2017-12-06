Екатеринбург, 6 декабря, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете выступления сборной России на зимней Олимпиаде — 2018 есть не что иное, как проявление холодной войны, идущей между Россией и Западом. Такое мнение высказали уральские политики, общественники и блогеры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря принял решение отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые будут проходить в южнокорейском Пхёнчхане.

Челябинский блогер Эдуард Минин считает, что рассматривать данное решение в другом контексте как минимум контрпродуктивно.

«Это одна из тактических операций холодной войны — одна из целого ряда подобных действий, таких как, например, конфискация зарубежных активов русских олигархов. По мнению нашего противника, всё это повышает силу давления на нашу правящую элиту», — считает Эдуард Минин.

Активист свердловского отделения общественного движения «Суть времени» Сергей Пластинин считает, что решение МОК было не просто прогнозируемым, но и неизбежным.

«Безусловно, это решение — последовательный шаг в рамках развязанной Западом против России холодной войны. Реагировать надо было ещё до Олимпиады в Сочи. Уже тогда стало очевидно, что бить по России будут и через спорт. Дальнейшие события только подтвердили это», — считает общественник.

По мнению уральского политика, сопредседателя партии «Российский Общенародный Союз» Евгения Артюха, решение МОК является «политическим», тем не менее он убеждён, что ответственность за это должны понести и российские спортивные чиновники.

«Попробовать трезво и спокойно разобраться на самом деле сложно либо вообще невозможно. Да, мы видим, как напряглись отношения России с Западом после Сирии и Украины. С другой стороны, мы знаем, что спорт в нашей стране, начиная со времени СССР, был всегда инструментом политики. Знаменитое «О спорт, ты — мир» не что иное, как проявление этого подхода. В этой связи нельзя исключать, что российскими чиновниками от спорта, отдельными тренерами и спортсменами принимались меры для улучшения спортивной формы с помощью запрещенных препаратов. Россия, как только начались допинговые скандалы, следуя рекомендациям ВАДА, даже внесла в Уголовный кодекс соответствующие статьи, предусматривающие ответственность за организацию, склонение к приему запрещенных допинговых препаратов. Однако считаю, что эти меры недостаточны. Ответственность должны были понести российские функционеры от спорта самого высокого уровня, включая Мутко. Ибо они не смогли защитить наш спорт от нападок и убедительно доказать, что государственной допинговой системы у нас не было», — считает Евгений Артюх.

В том, что элиты России ответственны за происходящее, уверен и Эдуард Минин.

«И у меня за несколько последних лет создалось стойкое ощущение, что Запад может возить нашу элиту лицом по столу переговоров, лить на нее помои и всячески унижать, но ответ будет как в поговорке про «божью росу». А как ещё воспринимать слова главы Олимпийского комитета России Жукова, который, выступая перед исполкомом МОК, принёс извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране? Ну что сказать, всё так. Платить и каяться, каяться и снова платить, платить, платить… Мне одному кажется, что это какой-то позор? Нет, конечно, еще есть вариант, что наша элита понимает всё и просто не отвечает на провокации врага, как перед началом Великой Отечественной, но я не уверен, что они там понимают границу между «не отвечать на провокации» и «капитулировать», тем более когда зависимость от Запада в нашем правящем классе имеет признаки эпидемии, достаточно вспомнить Керимова, который жить не может без курортов Франции. В общем, этот вариант видится мне уж очень призрачным», — считает Эдуард Минин.

В свою очередь Евгений Артюх убеждён, что нужно сделать выводы и принять меры по оспариванию принятого решения, то есть приложить все усилия, чтобы обеспечить допуск наших спортсменов к Олимпиаде.

«В конце концов, как это не абсурдно звучит, но на фоне падающих ракет допинг это не самое страшное, хотя очень неприятное и бьющее по авторитету страны событие. Обидно, что из-за непрофессионализма чиновников от спорта на Россию в целом как на страну повесили такой ярлык. Думаю, что все высшие спортивные чиновники должны быть отправлены в отставку как минимум. Россия должна принять меры по оспариванию принятого решения и допуску наших спортсменов к Олимпиаде. Призывы бойкотировать Олимпиаду не поддерживаю, ибо это выглядеть будет неуклюже, так как на сегодня это нас уже не допускают, и это не наш выбор, а факт, перед которым мы поставлены. Скорее всего, если принятое решение не удастся оспорить и изменить, нужно изучить вариант участия наших спортсменов таким образом, что бы они, тем не менее, даже выступая не под российским флагом, боролись за медали и вели себя именно как представители России. Задача сложная и не всем по силам», — считает политик.

По мнению Сергея Пластинина, Россия должна задуматься об альтернативных спортивных мероприятиях.

«В условиях холодной войны нужно правильно всё размежевать. Это не значит, что необходимо немедленно рвать все контакты. Это значит, что надо чётко определить поле Запада, где мы по определению уязвимы, и создавать свои поля, играть на них, привлекая союзников, в том числе в спорте. Проблема не в том, что это потребует значительных сил и средств. Хватило же их на Олимпиаду в Сочи и на финальные игры ЧМ 2018 года. Проблема в том, что часть элит, от которых зависят решения, так и не поняла, что эта холодная война всерьёз и надолго», — убеждён общественник.

В свою очередь Евгений Артюх считает, что проблема холодной войны может наложиться на процессы, дестабилизирующие внутреннюю ситуацию в России.

«Ну и вообще все это все больше смахивает на новую холодную войну между Западом и Россией. Только возникает вопрос, насколько мы готовы к такой войне при таком расколе в нашем обществе, тотальной коррупции и социальном расслоении. Войны выигрывает нация, объединенная в один народ», — подытожил политик.