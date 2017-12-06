Вашингтон, 6 декабря, 2017, 09:00 — ИА Регнум. В США растет число бездомного населения на Западном побережье страны, сообщает 6 декабря Associated Press.

Бездомный с собакой. США

Количество людей без определенного места жительства выросло впервые с 2010 года. По данным департамента жилищного строительства США, в январе 2017 года было зафиксировано 554 тыс. бездомных. Данный показатель возрос на 1% по сравнению с 2016 годом.

193 тыс. человек не имеют доступа к ночным приютам и проводят ночи в транспортах, палатках, на улицах и в других местах, считающихся непригодными для проживания. Данный показатель на 9% выше, чем за 2015 год.

В некоторых городах Западного побережья ситуация еще сложнее, как отмечают эксперты, это связано с бурным экономическим ростом региона. Кроме того, важную роль играет возросшая арендная плата за жилье.

Одним из последствий жилищного кризиса в США стала вспышка гепатита среди бездомных в таких городах как Лос-Анджелес, Санта-Крус, Сан-Диего, где проживают порядка 5 тыс. 600 бездомных.