Оренбург, 6 декабря, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия») считает, что ответом на решение МОК, принятое 5 декабря, должен стать отказ России от участия в Олимпиаде 2018 года. Участие российских спортсменов на условиях МОК станет для Российской Федерации позором, подчеркнул он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя решение Международного олимпийского комитета.

getbg.net Олимпийские кольца

Напомним, 5 декабря МОК вынес решение об отстранении олимпийской сборной России от Олимпиады в Корее. Но в соревнованиях, по условиям МОК, могут принять участие российские спортсмены, имеющие чистую антидопинговую историю. Выступление возможно, но без флага и гимна РФ.

«То, что произошло 5 декабря на Международном олимпийском комитете, это не просто пощёчина, это приговор всей нашей олимпийской системе вместе с Виталием Мутко. Нам не только запретили выступать, но и мы должны заплатить 15 млн долларов за то, чтобы создать антидопинговую международную систему. Возместить все убытки, которые понесены по проведению экспертиз. Но и главное то, что нам поставлены условия — под нейтральным флагом и без гимна РФ», — сказал парламентарий.

С точки зрения Владимира Фролова, спортсмены Российской Федерации не могут и не должны выходить и участвовать в Пхёнчхане на Олимпиаде под нейтральным флагом, без гимна.

«Это позор РФ, если участвовать нашим олимпийцам по условиям МОК. Я считаю, что все спортсмены являются гражданами РФ. Гражданин РФ под непонятным флагом, и без гимна, и, как говорится, без фамилии имени и отчества, образно выражаясь. Какую страну они представляют? Это является позором как самого олимпийца, так и страны, которую он будет представлять», — подчеркнул депутат Оренбуржья.

Также он отметил, что спортсменов, которые будут настаивать на участии в соревнованиях, недоучили и недовоспитали в своё время.

«Я против участия. Ни одного спортсмена РФ на Олимпийских играх 2018 года не должно быть. Это и будет являться ответом России. По существу надо проводить свои Олимпийские игры», — резюмировал Фролов.

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Член комитета по образованию, науке и спорту Заксобрания Оренбургской области Андрей Рейзлер («Единая Россия») солидарен с коллегой, что решение МОК неправильное. Но в противовес считает, что выступление «чистых» спотсменов возможно.

«Спорт — это спорт. Должны быть соревнования сильных, а не игра в поддавки. От решения МОК в первую очередь пострадает спорт», — считает депутат.

А его коллега Владимир Мирохин (ЛДПР) полагает, что сегодня у руководства России должна быть принципиальная позиция.

«Наши спортсмены либо выступают под флагом своей родины, либо не выступают вообще — это принципиальная позиция сегодня должна быть у руководства страны. Никаких нейтральных спортсменов!», — подчеркнул депутат.