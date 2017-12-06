Москва, 6 декабря, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Нефть 5 декабря демонстрировала попытки возвращения к росту, но общая динамика не внушала ни доверия, ни оптимизма, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Нефть

Поползновения на север ограничились уровнем $63,14, а внутридневной минимум был зафиксирован на отметке $62,14. По итогам дня Brent немного прибавила, но так и не сумела отстоять область $63.

«На рынок черного золота пришла неопределенность. С одной стороны, инвесторы получили то, чего хотели — ОПЕК продлила сделку. Но на другой чаше весов пресловутые сомнения в честности экспортеров и сдержанности американских сланцевиков. Сигнал со второго фронта будет получен уже сегодня, 6 декабря, когда минэнерго США опубликует официальную статистику по запасам», — отметил эксперт.

По его мнению, после роста буровой активности игроки, помимо запасов, также обратят внимание на показатели добычи, и если объемы вырастут до нового рекорда, то, скорее всего, новой волны распродаж Brent не миновать.

«Еще один потенциально негативный фактор — возвращение фиксации прибыли. Дело в том, что недавнее ралли котировок было обусловлено сугубо ожиданиями пролонгации сделки. Экспортеры продлили действие пакта, но оговорились, что пересмотрят сделку в июне», — пояснил Мащенко.

Значит, есть довольно высокая вероятность, что выход из соглашения начнется раньше конца 2018 года. Особенно если саудиты поторопятся и проведут IPO в первой половине года, тогда у них уже не будет такого рвения к стимулированию удорожания актива.

«Помимо динамики активности на сланцевых месторождениях США, в дальнейшем участники рынка будут внимательно следить за цифрами по добыче и экспорту из стран, участвующих в соглашении ОПЕК+. Любые признаки снижения дисциплины и уклонения от установленных квот могут подорвать силы Brent», — считает эксперт.

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