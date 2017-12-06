Грозный, 6 декабря, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Решение Международного олимпийского комитета глава Чечни Рамзан Кадыров назвал подлым и политизированным. Запад, по его мнению, еще раз показал, что спорт использовали для политических целей. Об этом глава Чечни написал в своем канале в Telegram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кыдыров

За этим решением «гримаса лицемерия, трусости и интриг», отметил Кадыров. Его приняли не спортсмены, а подлые «обрюзгшие чиновники», продемонстрировав свою слабость и трусость.

«Россиянам важно выступать под своим флагом. У нас есть Родина, у нас есть наше Отечество! Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом», — заявил чеченский лидер.

Он также пообещал устроить чествование и прием как победителям тем чеченским спортсменам, которые должны были попасть в сборную России и поехать на Олимпиаду, но не сделали этого из-за решения МОК.

«Если такой страх у Запада вызывает наш флаг, то представляю, как они дрожат при виде наших спортсменов», — отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что такое негативное решение МОК не должно ввергать нашу страну в уныние. Напротив, оно еще сильнее должно сплотить российский народ и сделать его сильнее. Россия всегда была спортивной державой, заявил Кадыров, это доказано уже неоднократно.

Читайте также: Олимпиада состоится: российским олимпийцам поможет Рамзан Кадыров

Напомним, ранее министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что в случае если Международный олимпийский комитет отстранит сборную России от участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, а российские власти решат провести альтернативные игры, то их можно будет провести на территории Чечни. По словам министра, Рамзан Кадыров сделает всё «возможное и невозможное для того, чтобы помочь нашим олимпийцам».

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 5 декабря, Международный олимпийский комитет принял решение, запрещающее российской сборной выступать на Олимпиаде в Южной Корее под флагом России. Кроме того, было объявлено о дисквалификации Олимпийского комитета России и его главы — Александра Жукова. Этим же решением от Олимпийских игр пожизненно отстранен бывший министр спорта РФ Виталий Мутко.

Читайте также: Президент Олимпийского комитета России Жуков прокомментировал решение МОК