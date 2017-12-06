Москва, 6 декабря, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Под конец 2017 года финансовые учреждения страны могут подвергнуться атакам модифицированного вируса Cobalt Strike, заявил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев. Интервью с экспертом опубликовано 5 декабря в «Российской газете».

geralt Компьютерный вирус

Специалист по информационной безопасности делает такой вывод, исходя из наблюдаемого в последнее время снижения активности вируса Cobalt Strike. Возможно, считает Артем Сычёв, хакеры готовят его модификацию для новых атак на финансовые учреждения.

«Злоумышленники готовятся к атакам под Новый год, в самый пик платежей, пока же их активность упала», — отметил Сычёв.

Это время может быть выбрано для нападения в силу большого количества платежей и возможного снижения внимания со стороны банковских служащих.

Эксперт Банка России отметил, что в 2017 году количество попыток кражи денег со счетов жителей РФ возросло, однако их результативность упала.

Напомним, 29 ноября ИА REGNUM сообщало о заражённых вирусами фейковых приложениях «Сбербанк Онлайн», распространяемых в сети. Отмечается, что поддельные приложения на операционной системе Android схожи с оригиналом. Они заражают трояном мобильное устройство.

С помощью вируса киберпреступники получают доступ к данным клиентов банка и реальному аккаунту в системе «Сбербанк Онлайн».

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