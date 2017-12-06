Лос-Анджелес, США, 6 декабря, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Более 180 тыс. человек эвакуированы из зоны лесных пожаров в штате Калифорния (США), в округе Вентура объявлена чрезвычайная ситуация, пишет газета The Los Angeles Times.

Лесной пожар

Жителей эвакуируют из двух округов — более 38 тыс. человек получили рекомендации немедленно покинуть дома в округе Вентура, 150 тыс. человек уже эвакуировались в соседнем округе Лос-Анджелес.

Лесные пожары бушуют на площади около 180 квадратных километров. Огонь уничтожил более 150 строений, не менее 250 тыс. жителей штата остались без электроэнергии.

Режим чрезвычайной ситуации ввел губернатор штата Калифорния Джерри Браун. Лесные пожары крайне опасны и быстро распространяются.

С огнем борются около тысячи пожарных. В целях безопасности в округе Вентура и соседних районах закрыты школы и другие учебные заведения.

Огонь распространяется с вечера 4 декабря в направлении города Вентура на тихоокеанском побережье. Ранее лесные пожары атаковали штат в октябре, тогда жертвами стихии стали 43 человека, пламя уничтожило или повредило 10 тыс. зданий.