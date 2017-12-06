Москва, 6 декабря, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Инициативу о признании услуг колдунов и экстрасенсов мошенничеством поддержал ведущий программы «Битва экстрасенсов» Марат Башаров, сообщает 5 декабря Национальная служба новостей со ссылкой на телеведущего.

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«От меня уже не одно заявление лежит в УВД. К сожалению, правоохранительные органы никаких действий не проводят», — сообщил телеведущий.

По его словам, законодательный запрет на платные услуги в сфере магии и колдовства следовало принять давно. Ведущий не единожды сталкивался с ситуациями, когда в рекламе соответствующих услуг используется его имя, либо мошенники открывали центры по оказанию услуг экстрасенса от его имени.

«Когда мы приехали по одному из указанных адресов со съёмочной группой, там оказалось ОВД. Я не исключаю, что сотрудники наши доблестные их же и крышуют за хорошие деньги», — сказал Башаров.

При этом ведущий убежден, что законодательный запрет не решит проблему полностью, так как люди верят в колдовство, а потому менять необходимо менталитет людей. Поэтому после принятия запрета экстрасенсы, вероятнее всего, уйдут в подполье, заключил Башаров.

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