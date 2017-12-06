Ростов-на-Дону, 6 декабря, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Подготовка Ростова-на-Дону к мундиалю, как и остальных российских городов — организаторов чемпионата мира по футболу, выходит на финишную прямую. Аккурат за полгода до проведения первенства планеты министерство жилищно-коммунального хозяйства региона внесло изменения в документ, определяющий правила отлова безнадзорных животных. Согласно поправкам, если они будут приняты (а в этом сомневаться не приходиться), бродячие псы и коты возвращаться в среду обитания не будут, сообщает ИА REGNUM.

Rostovoblvet.ru Бездомный пёс

Инициатива внесения корректировок в документ вполне понятна. В регионе, в особенности в Ростове-на-Дону, бездомных животных пруд пруди, причём собачьи стаи обитают не только в центре города, но и на его окраинах. Некоторые из бродяг представляют опасность для окружающих. А во время проведения чемпионата мира по футболу власти наверняка хотят исключить возможность каких-либо инцидентов. Тем более что город-миллионник посетят гости из-за рубежа.

Донские зоозащитники обеспокоены предстоящими поправками. По их мнению, таким образом региональные власти предусматривают законом элементарное убийство. Свою точку зрения активисты подкрепляют тем, что содержать всех бродячих четвероногих просто-напросто негде. К примеру, единственный муниципальный центр безнадзорных животных в Ростове-на-Дону не сможет принять постояльцев. А недавно туда и вовсе нагрянула прокурорская проверка в связи с возможным фактом жестокого обращения с питомцами.

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«Считаю данные поправки обычным убийством беззащитных животных, которые доверяют людям. Необходимыми мерами регулирования их численности может быть и то, что есть сейчас. Это стерилизация, отлов и выпуск их в естественную среду обитания обратно. Данные поправки нацелены на уничтожение беззащитных животных в рамках подготовки к предстоящему проведению чемпионата мира по футболу. В связи с этим более разумно было бы создать большее число приютов для содержания безнадзорных животных с последующей их стерилизацией и выпуском в среду обитания, в места, где был осуществлён их отлов, после проведения чемпионата. Необходимой мерой является более тщательный надзор за теми лицами, которые занимаются отловом и последующим содержанием животных, где неагрессивных животных издевательски уничтожают удавками ради забавы и получения удовольствия самыми настоящими маньяками», — считает один из зоозащитников Владимир М.

Совершенно противоположной точки зрения придерживается Алексей Д., по мнению которого поправки в документ вполне справедливы.

«Домашние животные должны жить в домашних условиях, а не мерзнуть на улицах. Любите бездомных собак — забирайте их домой, обеспечивайте им комфортную среду, ветеринарное лечение, полноценное кормление. Возврат отловленного животного обратно в среду обитания — это обречение животного на полуголодное существование в тяжелых условиях, на холоде и под дождем. Помимо этого, это ведет к образованию собачьих стай, которые потенциально опасны», — отметил активист.

Стоит отметить, что ранее на Дону зафиксированы случаи, когда от бродячих животных избавлялись варварскими методами. Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта выяснили, что муниципалитеты вопреки гуманным принципам обращения с животными практикуют отлов четвероногих и эвтаназию. В чёрном списке «фронтовиков» оказались Аксай, Белая Калитва, Новошахтинск, Донецк и Таганрог.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Ростове-на-Дону широко был представлен благотворительный проект по массовой стерилизации и вакцинации бродячих собак под названием «Собачий патруль». Его реализация предполагает отлов, стерилизацию, вакцинацию животных, а затем их возвращение обратно в среду обитания. Породистых псов или беззащитных животных организаторы планируют оставить в центре на более длительный срок до поиска хозяев. Предполагается, что в течение пяти-восьми лет поголовье бездомных собак в южной столице будет сокращено на 80%.