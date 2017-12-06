Киев, 6 декабря, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Неизвестные напали на лагерь сторонником экс-главы Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили возле Верховной рады.

Feans Нападение

Об этом Саакашвили написал в своем Facebook.

«Тревога! Лагерь возле ВРУ атакуют! Все кто может — сюда!» — написал политик.

Накануне сторонники Саакашвили разбили палаточный городок возле Мариинского парка. Это произошло после того, как лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили пытались задержать сотрудники СБУ.

С наручниками, висящими на руках, и в окружении своих сторонников, освободивших его из машины силовиков, Саакашвили пришел к стенам Рады. Там состоялся митинг, на котором активисты потребовали немедленной оставки президента Украины Петра Порошенко.