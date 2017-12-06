Пекин, 6 декабря, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Китайские ученые обдумывают создание роботизированной лунной базы, сообщает 6 декабря газета «Жэньминь жибао».

NASA Лунный кратер

По мнению ученых, озвученному на международном симпозиуме в Шанхае, состоявшемся в конце ноября, база должна будет проводить крупные и сложные исследования и эксперименты.

Подобного рода станция позволит снизить ненужные затраты на возвращение образцов лунного грунта на Землю, отметил профессор космических наук Пекинского университета Цзяо Вэйсинь.

Постоянная лунная база улучшит изучение лунной географии, а также «позволит дать большую энергоэффективность по сравнению с лунными автомобилями, поскольку она сможет развернуть солнечные генераторы куда большего размера», — заявил Цзяо.

В поддержку программы высадки на Луну Китай начнет разработку ракеты-носителя, способной нести более 100 тонн полезной нагрузки, запуск которой состоится ближе к 2030 году, было заявлено на симпозиуме.

План для тяжелой ракеты был представлен директором Научно-технологического комитета при Исследовательском институте ракетной техники Китайского объединения космических технологий Лу Юем.

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Китай планирует посадить лунный зонд «Чанэ-4» на темной стороне Луны в 2018 году. Зонд «Чанэ-5» будет запущен также в 2018 году в качестве последнего этапа трехфазной программы освоения Луны, состоящего из запуска на орбиту Луны, прилунения и возвращения.

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«Чанэ-5» соберет и отправит на Землю образцы лунного грунта. После этого Китай запустит еще три лунные миссии для изучения Южного полюса Луны.

Первый же зонд на Марс планируется отправить ракетой-носителем «Чанчжэн-5» к 2020 году с космодром Вэньчан в провинции Хайнань. Зонд должен выйти на орбиту и высадить марсоход на Красную планету.