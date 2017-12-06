Татарстан, 16 мая, 2003, 09:59 — ИА Регнум. Министерство земельных и имущественных отношений РТ 15 мая выставило на торги акции 31 акционерного общества РТ. Впервые с аукциона продавались акции рыбхозов - Арского и Кайбицкого, причем сразу контрольные пакеты. В итоге 63% акций (256 550 штук) ОАО "Арский рыбхоз" реализованы за 2 миллиона 655 тысяч 500 рублей, а 57,24% акций (157 220) Кайбицкого - за 1 миллион 378 тысяч рублей.

Также заключены договора купли-продажи на 76% акций ОАО "АПДС Алькеевский" (3 331 штук) за 523 тысячи рублей; 16% Казанского комбината строительных материалов (356 250) - за 3 миллиона 862 тысячи 500 рублей; 139/0 ОАО "Курай" (31 016) за 1 миллион 767 тысяч 500 рублей; 20% Республиканского кадастрового центра "Земля" (247 262) - за 4 миллиона 79 тысяч рублей; 44,68% Зеленодольского универмага (44 968) за 740 тысяч рублей.

Госпакеты остальных 24 акционерных обществ, в том числе Бугульминской типографии, Елабужского мясоконсервного комбината, агрохимсервисов Алькеевского, Бугульминского, Высокогорского, Дрожжановского, Кайбицкого, Лениногорского, Тетюшского, Тюлячинского, Черемшанского районов, и других сняты с торгов из-за отсутствия заявок.

Всего с аукциона реализованы 1 млн. 96 тыс. 597 акций за более чем 15 миллионов рублей.