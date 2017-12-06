Франция, 6 декабря, 2017, 08:14 — ИА Регнум. В возрасте 74 лет ушел из жизни звезда французской рок-сцены Джонни Холлидей, которого часто называли «французским Элвисом», причиной его смерти стал рак легких, об этом 6 декабря сообщил портал France24.

Джонни Холлидей

«Джонни Холлидей покинул нас. Я пишу эти слова, не веря им. Но все же это правда. Мой человек больше не с нами», — написала на своей странице в соцсети его жена Летиция Холлидей.

«Он оставил нас сегодня вечером так же, как он прожил всю свою жизнь — с мужеством и достоинством», — добавила вдова музыканта.

Известно, что в последнее время музыкант страдал от рака легких, о своём заболевании он сообщил широкой публике в марте 2018 года.

Настоящее имя Джонни Холлидея — Жан-Филипп Лео Смет (Jean-Philippe Léo Smet), он родился 15 июня 1943 года в Париже, его отец-алкоголик бросил его в малом возрасте. Холлидей вырос в художественной среде, воспитанием будущей рок-звезды занималась его родственница — тетка отца Элен Мар, которая была бывшей танцовщицей и актрисой немого кино.

В раннем возрасте вместе со своей двоюродной сестрой по имени Деста и её мужем, американцем Ли Холлидеем он являлся участником танцевального и акробатического шоу. Именно тогда Холлидей впервые познакомился с шоу-бизнесом. Впоследствии ему удалось сняться в нескольких рекламных роликах, после чего его позвали сыграть небольшую роль в фильме Анри-Жоржа Клузо «Дьяволицы».

С 1957 года Холлидей играл в парижских клубах, изображая Элвиса Пресли, в какой-то момент его заметили продюсеры, и уже в 1959-м он подписал контракт с лейблом Vogue и выпустил первую песню. В 1960 году вышел его дебютный сингл Laisse les filles, он сразу же стал хитом, буквально через три месяца певец повторил успех, выпустив песню Souvenirs souvenirs.

С тех пор Холлидей возглавил французские чарты и много лет выступал на сцене. Обладая грубыми чертами лица, а также являясь участником всяческих вечеринок, на которых присутствовал не только алкоголь, но и запрещенные вещества, он заработал славу «французского Мика Джаггера».

«Ощущение того, что я выживший, — почти всегда со мной. Только я и Мик Джаггер», — заявил певец в 1998 году в интервью газете Le Monde.

Творчество Холлидея было весьма эклектичным, он исполнял песни многих жанров — от французских баллад до блюза. За свою карьеру он провел более 400 турне и продал в мире около 80 млн дисков, 18 его альбомов получили платиновый статус.

В общей сложности Холлидей снялся в 15 фильмах, среди которых «Ограбление по-французски» (2003), «Багровые реки 2: Ангелы апокалипсиса» (2004), «Розовая пантера 2» (2009). Он также является автором музыки к множеству фильмов.