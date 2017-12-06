Москва, 6 декабря, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Титул самой красивой девочки в мире по версии британской газеты Daily Mail достался шестилетней девочке из России Анастасии Князевой.

Instagram: anna_knyazeva_official Анастасия Князева

Девочка с большими серо-голубыми глазами работает в модельном агентстве President Kids Management и является лицом нескольких детских брендов одежды. На ее аккаунт в Instagram, который ведет ее мама Анна, подписано более 500 тыс. человек.

До Князевой самой красивой девочкой в мире была француженка Тилан Блондо, однако в этом году ей исполнилось 16 лет и титул перешел к российскому ребенку.

Блондо также стала самым красивым в мире ребенком в возрасте шести лет. Позже она стала самой молодой моделью французского Vogue.

В комментариях в Instagram Князева получает комплименты от жителей всех стран мира. Попала Настя в модельный бизнес в возрасте пяти лет.