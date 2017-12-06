Вашингтон, 6 декабря, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Бывший император Японии Хирохито не наложил вето на решение своих министров о начале войны с США в 1941 году, так как опасался внутренних конфликтов, способных уничтожить страну, сообщает 6 декабря Reuters.

Император Японии Хирохито.1928

Данный факт стал известен из документа, выставленного на аукцион в Нью-Йорке. В нем проливается свет на роль Японии во Второй мировой войне, демонстрируется факт обещания Хирохито не спорить с решениями кабинета министров страны.

«Он понял, что если хочет оставаться у власти, то ему следует делать то, что от него требуется», — заявил глава аукционного дома Bonhams Том Лэмб, выставившего рукопись императора на продажу.

«Это интересный факт. В конце 1930-х и в начале 1940-х годов Японией были приняты военные решения, которые император не мог оспорить», — добавил Лэмб.

Цена манускрипта, выставленного на аукцион, оценивается от $100 тыс. до $150 тыс. Он представляет собой две коричневые тетради, исписанные рукой личного переводчика и советника императора в 1946 году.

Мемуары заканчиваются словами императора о том, что в случае наложения вето на решение кабинета министров о начале войны, Япония была бы уничтожена в результате внутреннего конфликта.