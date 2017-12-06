Киев, 6 декабря, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Помощь жителям Донбасса прекратит оказывать Всемирная продовольственная программа, сообщает 6 декабря «112 Украина».

ИА REGNUM Флаг ООН

Согласно сообщению, программа ранее предоставляла продукты питания жителям Донбасса, нуждающимся в помощи. Однако в последнее время организация столкнулась с недостаточным финансированием гуманитарных проектов, что вынудило программу закрыть проект помощи Донбассу.

Читайте также: ООН: Донбасс быстро становится самой заминированной территорией в мире

Отмечается, что Всемирная продовольственная программа продолжит свою работу в режиме мониторинга ситуации в Донбассе до середины 2018 года, после чего организация полностью свернет свою деятельность на востоке Украины.

Напомним, Всемирная продовольственная программа была создана в 1963 году в рамках ООН. Задачей программы стала борьба с голодом во всем мире и помощь нищим в развивающихся странах. Программа является крупнейшей организацией в мире, занимающейся продовольственной помощью.

Читайте также: Железняк: РФ не позволит Украине с миротворцами ООН захватывать Донбасс

Отметим, ранее в ООН заявили, что гуманитарным организациям крайне необходимо финансирование в размере $187 млн для того, чтобы продолжать оказывать помощь жителям Донбасса.