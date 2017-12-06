Москва, 6 декабря, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Решение о приостановке эксплуатации разгонного блока «Фрегат» принято в Роскосмосе. Об этом 6 декабря сообщают «Известия» со ссылкой на госкорпорацию.

Vitaly V. Kuzmin Разгоночный блок «Фрегат» на MAKS-2015

«Продолжается выяснение причин нештатной ситуации при запуске 28 ноября 2017 года. Работа комиссии планируется до 15 декабря 2017 года», — сообщили в Роскосмосе.

Отмечается также, что следующий старт с космодрома Восточный, запланированный на 22 декабря, отменён. Старт может состояться не ранее февраля-марта 2018 года.

Кроме того, возможен перенос сроков запусков с космодрома Плесецк спутника «Глонасс-М» и американских аппаратов O3b. Они также должны были быть выведены на орбиту с помощью «Фрегата».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на космодроме Восточный состоялся старт ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», который должен был доставить на орбиту 19 спутников, включая российский — «Метеор-М». После старта со спутниками не удалось установить связь.

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