Курган, 6 декабря, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Непрозрачность школьных фондов, «принудительно-добровольная» сдача денег на учебные пособия, игрушки, песок, охрану выявлены в учебных заведениях и детсадах Курганской области. В Зауралье опротестовано прокуратурой 30 школьных и детсадовских локальных актов, обязывающих родителей к сдаче денег на то, что образовательные учреждения обязаны предоставлять бесплатно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Зауралья.

mozlase_ Школа. Уроки

Школьные фонды называют единственной законной формой финансовой помощи учебному учреждению. В 14 муниципалитетах Курганской области выявлены факты поборов, а также внесения обязательных «добровольных» взносов в фонды классов и школ. На сайтах образовательных организаций, как выяснила прокуратура, не раскрывалась информация, сколько средств поступило в школьный фонд и израсходовано по итогам финансового года. Прокуратура внесла 42 представления с требованием прекратить незаконную деятельность и привлечь виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности. На сегодняшний день нарушения выявлены в 18 образовательных организациях, проверки в 11 из них продолжаются.

Кроме того, в ходе прямой линии с жителями Зауралья были выявлены факты принуждения родителей школьников и воспитанников детских садов по оплате учебников, игрушек и мебели, ремонтных работ, услуг охраны.

Родители покупали учебные пособия за 2−3 тыс. рублей в школах Кургана и Шадринска, Белозерского, Кетовского и Катайского районов. Овощи в столовую несли в Юргамышском, Шадринском и Каргапольском районах. За счет родителей в Катайском районе администрация одного из детских садов оплатила обработку территории детского сада от клещей и ремонт групп. В детском саду Кургана родители скинулись на завоз песка на игровую площадку, спортивное оборудование и ремонт системы отопления. В одной из школ Кургана в сентябре 2017 года за счёт представителей учеников оплачена охрана более чем на 100 тыс. рублей. В другой — более 70 тыс. рублей родители отдали на ремонт оргтехники и обеспечение надлежащего освещения в классах. Игрушки и стройматериалы принимались в школы и детсады без обязательных сертификатов качества.

«Пожертвования» собирались путем убеждения родителей оказать материальную помощь на собраниях, в личных беседах, через записи в дневниках или рассылки СМС-сообщений. И были рассчитаны на безусловное исполнение заявленных администрацией школы или детского сада требований только из-за факта обучения ребенка в данной образовательной организации.

В соцсетях Кургана родители до сих пор пишут, что их заставляют делать в детских садах горки, заливать их.

«У нас тоже собирают, — пишет мать девочки из подготовительной группы детского сада. — Но не сотрудники, а родительский комитет. На игрушки, пособия. Игрушки есть, но мало, хотите больше — решайте родительским комитетом, а на краски и кисточки тоже не заложено финансирование, оказывается».

С подобными поборами сталкиваются родители и в других регионах Уральского федерального округа. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в детских садах Челябинской области существует целая система поборов, начиная от платы за поступление ребенка в детский сад до сдачи денег на различные хозяйственные нужды. То же касается и южноуральских школ.

Проблема остра и в Свердловской области. Если ожидается родительское собрание, то родители уже готовятся раскошеливаться. Впрочем, есть и исключения. «В нашей школе поборов нет!» — гордо заявила корреспонденту ИА REGNUM одна из свердловчанок.