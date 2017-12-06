Багдад, 6 декабря, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Правительство Ирака выступило против решения президент США Дональда Трампа переместить американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает 6 декабря Kurdistan.ru.

dozemode Иерусалим

Данное заявление сделал премьер-министр страны Хайдер аль-Абади, подчеркнув, что данное решение будет означать признание Иерусалима столицей еврейского государства.

«Иракское правительство восприняло данную новость насторожено. Вашингтон был предупрежден, что подобное решение будет иметь негативные последствия для стабильности в регионе и во всем мире», — подчеркнул Абади.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Палестины Махмудом Аббасом заявил, что Вашингтон планирует перевести свое израильское посольство в Иерусалим.

Данное решение будет означать, что Соединенные Штаты признают за еврейским государством право на обладание этим городом, считающимся спорной территорией.

Как рассказали в пресс-службе лидера Палестины, Аббас уже обратился за поддержкой в этом вопросе к президенту России Владимиру Путину, к его французскому коллеге Эммануэлю Макрону, к королю Иордании Абдалле, а также к папе римскому Франциску.