Москва, 6 декабря, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Торги по нефти закрылись 5 декабря ростом. Цена пытается найти точку опоры после продления ОПЕК и другими экспортёрами действия соглашения по сокращению объёма добычи нефти до конца 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

drpepperscott230 Нефть

В качестве сдерживающего фактора рост цен выступает растущая активность «сланцевиков» в США.

На торгах в Азии цена на Brent снизилась с достигнутого максимума 63,12 до 62,53. Цена оказалась под давлением после публикации отчета Американского института нефти. Инвесторов в отчете разочаровал резкое увеличение запасов бензина и дистиллятов.

Согласно последним еженедельным данным, на прошлой неделе запасы нефти уменьшились на 5,481 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 9,196 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 4,259 млн баррелей.

Сегодня, 6 декабря, Brent стоит $62,62 за баррель. С технической точки зрения ситуация на рынке остается неопределенной. Поддержка располагается на уровне $62. Трейдеры следят сейчас именно за этим уровнем.

Падение цены ниже его усилит нисходящее движение до $58,91. В центре внимания участников рынка отчет минэнерго США.

Напомним, 5 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,65%, до $62,86 за баррель, WTI — на 0,31%, до $57,67 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в феврале 2018 года на СПбМТСБ составляет $60,60 за баррель.

Читайте также: Нефть дрейфует в минусе