Париж, 6 декабря, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Рок-звезда Франции Джонни Холлидей скончался на 75-м году жизни. Об этом 6 декабря сообщает агентство France-Presse со ссылкой на супругу певца.

Джони Холлидей

«Джонни Холлидей ушел. Я пишу эти слова, не веря в них, и все же это правда. Моего мужчины больше нет, он покинул нас этой ночью так же, как и прожил свою жизнь — с мужеством и достоинством», — сообщила Летиция Холлидей.

Причиной смерти артиста стал рак легких. Холлидей ушел из жизни в своем доме в Марн-ла-Кокетт близ Парижа.

Жан-Филипп Лео Сме, ставший известным как Джонни Холлидей, родился в Париже 15 июня 1943 года. Еще будучи школьником, Холлидей стал выступать вместе в кузиной и ее мужем — он исполнял песни во время перерывов в эстрадном шоу. Сначала певец подражал Элвису Пресли, а в 1960 году записал свой первый альбом.

По словам обозревателя французского журнала Le Point Филиппа Ле Корра, именно Холлидей показал французам, что такое рок-н-ролл. Во французской поп-музыке с ним связывают целую эпоху.

На счету певца — десятки альбомов, 18 из которых стали платиновыми. Общий тираж дисков Холлидея достиг 110 млн экземпляров.

За время своей карьеры артист снялся в нескольких фильмах. В их числе «Папарацци», «Человек с поезда», «Багровые реки 2».

Как передавало ИА REGNUM, в марте 2017 года Джонни Холлидей сообщил о том, что борется с онкологическим заболеванием. Он отметил, что лечится у отличных специалистов, и пообещал своим поклонникам вновь выйти на сцену.