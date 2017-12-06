Киев, 6 декабря, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Отказ от явки на допрос экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили объяснит на брифинге у стен Верховной рады 6 декабря, сообщила пресс-секретарь партии «Движение новых сил» Марьяна Почтар.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Она пояснила, что в настоящее время Саакашвили не получал никаких процессуальных документов, чтобы идти на допрос.

«Никаких процессуальных документов Саакашвили не подписывал и не получал. Ни он, ни его адвокаты. Ему даже не вручили уведомления о подозрении», — цитирует «Украинская правда» Почтар.

Пресс-секретарь опровергла ранее появившуюся информацию, в соответствии с которой Саакашвили планировал явиться на допрос уже сегодня.

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5 декабря оппозиционный политик был задержан на крыше многоэтажного дома в Киеве по подозрению по части 1 статьи 256 УК Украины («Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности»).

Однако силовики не смогли доставить Саакашвили на допрос, так как выезд автомобиля был заблокирован сторонниками политика во дворе дома, а вскоре сам политик вызволен из служебного микроавтобуса.

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Сразу после освобождения бывший губернатор вместе со сторонниками отправился к зданию Верховной рады, где потребовал импичмента президента и отставки руководства генпрокуратуры и службы безопасности Украины.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили должен в течение 24 часов добровольно сдаться правоохранительным органам, иначе он будет схвачен.