Москва, 6 декабря, 2017, 07:23 — ИА Регнум. При стоимости бочки Brent 3677 рублей российская валюта с долларом чувствует себя прекрасно. Основную поддержку рублю оказывает долговой рынок, на котором сохраняется спрос на ОФЗ. По итогам дня индекс RGBI повысился на 0,11%, до 140,56, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Дополнительную поддержку ему оказал опубликованный индекс PMI для сферы услуг в России. В ноябре он отразил резкий рост деловой активности по всему сектору. Индекс PMI в ноябре вырос до 57,4 с 53,9 в октябре.

Курс доллара снизился до 58,60 руб., а потом в течение дня цена крутилась вокруг 58,75 в диапазоне 26 копеек. Рубль отыграл у евро 0,34%, до 69,45 руб. на фоне ослабления единой валюты на рынке Форекс.

Во второй половине торгов 5 декабря рубль получил поддержку от роста нефтяных котировок и ослабления американского доллара после выхода разочаровывающего индекса деловой активности в сфере услуг в США.

Сегодня, 6 декабря, Минфин РФ предложит два выпуска ОФЗ объемом 25 млрд рублей. Успешные аукционы отразятся на индексе RGBI, а через него на рубле. Если аукционы провалятся, рубль окажется под давлением.

Цена на Brent торгуется на уровне $62,61. Поддержка проходит через $62. Пока цена находится выше этого уровня, рубль будет чувствовать себя спокойно.

При этом внешние факторы, кроме долгового рынка, для рубля остаются негативными, поэтому после консолидации по рублёвым парам ожидается восходящее движение.

Напомним, 5 декабря по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 5 коп. (-0,10%), до 58,75 руб., курс евро — на 24 коп. (-0,34%), до 69,45 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (+4.16%), евро/рубль — 284,6 млн евро (+32,49%).

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