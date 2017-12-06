Москва, 6 декабря, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Санкции Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России прекращены с 5 декабря, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Getbg.net Олимпийские кольца

«Все санкции к России, все расследования с этого момента прекращаются», — сказал Жуков.

Напомним, накануне МОК объявил об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане. Свое решение комитет аргументировал «систематическими манипуляциями антидопинговыми правилами и антидопинговой системой в РФ в период Олимпиады в Сочи с помощью методологии исчезновения позитивных проб».

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При этом МОК разрешил отправиться на Игры отдельным российским спортсменам, не причастным к применению допинга. Они могут участвовать в соревнованиях как «Олимпийские спортсмены из России», однако в случае их победы гимн России звучать не будет.

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Кроме того, от участия в ОИ в любом качестве пожизненно отстранен вице-премьер РФ Виталий Мутко и бывший замминистра спорта Юрий Нагорных. Также запрещено присутствовать на Олимпиаде всем функционерам Минспорта России.

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