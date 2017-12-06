Москва, 6 декабря, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Истребитель пятого поколения Т-50 (Су-57), оснащенный новым двигателем, совершил первый полет, он продолжался 17 минут, сообщили в Минобороны РФ.

Dmitry Zherdin Истребитель Су-57

Новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 с двигателем 2-го этапа поднялся в воздух с аэродрома в ЛИИ им. М. М. Громова. Полет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания, за штурвалом был Герой России шеф-пилот ПАО «Компания «Сухой» Сергей Богдан.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, успешный полет Т-50 с новым двигателем придает дополнительный импульс программе истребителя пятого поколения.

«Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения, способного создавать высокоинтеллектуальные передовые системы — уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие двигатели», — сказал Мантуров.

Новейший истребитель ПАК-ФА пятого поколения СУ-57 (этот индекс он получил в августе 2017 года) — лучший по своей незаметности среди существующих образцов не только в России, но и в мире. Истребитель отличается малозаметностью и широким применением электронных технологий, которые облегчат работу пилота.

Впервые он поднялся в воздух в 2010 году. В настоящее время по проекту ведутся опытно-конструкторские работы, срок их окончания — 2019 год. После этого самолеты планируется поставлять в ВКС РФ. Ожидается, что в первый год поставок российская авиация получит 2−3 машины.

Многофункциональный истребитель был разработан для уничтожения как воздушных, так наземных и надводных целей — с преодолением систем ПВО противника. Еще одна из его задач — мониторинг воздушного пространства на больших расстояниях от места базирования противника.