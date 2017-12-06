Вашингтон, 6 декабря, 2017, 07:18 — ИА Регнум. В Белом доме анонсировали признание Иерусалима столицей Израиля. 6 декабря об этом официально объявит президент США Дональд Трамп, сообщили 5 декабря в администрации президента США.

Walkerssk Иерусалим

«Президент объявит о том, что правительство США признает Иерусалим столицей Израиля, Трамп рассматривает это как признание сложившейся реальности», — заявили представители Белого дома журналистам.

Решение это принято на основании того, что Иерусалим является столицей иудейской религии с древнейших времен, в городе находятся правительство страны и Верховный суд.

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Дональд Трамп отдает себе отчет, подчеркнули в Белом доме, что статус Иерусалима — вопрос крайне деликатный.

Напомним, статус города Иерусалим является одним из самых серьезных «камней преткновения» в палестино-израильском конфликте. Израильские военные захватили восточную часть города в ходе войны 1967 года. Теперь власть Израиля настаивает на том, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей еврейского государства. Власти Палестины, напротив, хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

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