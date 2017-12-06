Москва, 6 декабря, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Сегодня, 6 декабря, президент России Владимир Путин с рабочим визитом посетит город Нижний Новгород (Нижегородская область), сообщается на сайте Кремля.

Кривошеина Мария Нижний Новгород

Президент выступит перед работниками и ветеранами Горьковского автомобильного завода. Состоится митинг по случаю 85-летия завода.

Кроме того, глава государства встретится с исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.

6 декабря на Горьковском автозаводе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 85-летию предприятия, которое выпускает знаменитые автомобили ГАЗ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2017 года президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева по собственному желанию.

Врио губернатора Нижегородской области 26 сентября 2017 года был назначен Глеб Никитин. Ранее Никитин занимал должность первого заместителя министра промышленности и торговли России.

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