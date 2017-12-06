«Русская зима» на Украине и борьба ЕС и России за Арктику: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 декабря, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Олимпиада по многоборью: ситуация на Украине вышла из-под контроля;
- Борьба за белый континент: Россия возвращается в Арктику, ЕС насторожился;
- По новым правилам: у регионов заберут часть доходов от акцизов;
- Капля человечности: в России хотят запретить контактные притравочные станции;
- За артистов обидно: Кобзон решил покинуть совет и коллегию при Минкультуры.