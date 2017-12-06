Казань, 6 декабря, 2017, 06:49 — ИА Регнум. После вмешательства антимонопольного ведомства на автозаправках двух крупных компаний Татарии были снижены цены на дизельное топливо. Антимонопольная служба по республике выявила в действиях двух крупных «игроков» в этом сегменте региона — ООО «ТАИФ-НК АЗС» и ООО «Татнефть-АЗС Центр» признаки заключённого соглашения по цене, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На заправке

Жалоба на ничем необоснованный рост цен в антимонопольное ведомство пришла от Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения региона. Расследование УФАС по РТ в отношении компаний, чьи названия фигурировали в ней, показало, что оптовая цена на данное топливо на заводах-производителях этих компаний выше средних цен на заводах страны и цен Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи. Кроме того, в последний осенний месяц автозаправки компаний установили цены на зимнее дизельное топливо выше, чем в целом по республике. Комиссия УФАС по РТ сделала выводы о наличии соглашения, «которое привело или могло привести к установлению или поддержанию цен на розничную реализацию дизельного топлива». Например, на 14 ноября в целом по Приволжскому федеральному округу за литр этого топлива просили 38,88 рублей, в Татарии — 39,5 рублей, а на автозаправках обоих ООО — 41 рубль за литр.

В ведомстве отмечают, что на начало декабря на большинстве автозаправок компании цены снижены до средней по региону.

Напомним, в республике автотопливо продают свыше 160 компаний. Крупнейшими из них являются четыре, две из которых стали субъектами жалобы.

По данным Татарстанстата, на 27 ноября 2017 года в Казани дизельное топливо стоило 39,36 рубля за литр и относительно 20 ноября стоимость выросла на 0,6%. При этом за текущий год данный вид топлива подорожал на 8,4%, что больше прироста цен на все марки бензина. На 27 ноября 2017 года относительно декабря 2016 года стоимость АИ-93 и 92 выросла на 6,6% — до 36,88 рубля за литр, а АИ-95 — на 6,3% до 39,78 рубля за литр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря вице-премьер Аркадий Дворкович заявил представителям СМИ, что рост цен на бензин в стране по итогам текущего года может превысить уровень инфляции.

Читайте также: Дворкович: Рост цен на бензин может обогнать инфляцию в России