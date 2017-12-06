Сиань, Китай, 6 декабря, 2017, 06:20 — ИА Регнум. Высокоскоростные поезда, связывающие города Сиань на северо-западе Китая и Чунцин на юго-западе страны, начнут курсировать уже 6 декабря, сообщает агентство «Синьхуа».

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Новый маршрут включает в себя также новую секцию высокоскоростной железнодорожной линии, связывающей столицу провинции Шэньси город Сиань со столицей провинции Сычуань городом Ченду.

Линия Сиань-Ченду составляет 643 км и является первым железнодорожной артерией, проходящей через горы Циньлин, которые являются природной границей между севером и югом Китая.

При скорости движения поездов 250 км/ч, время поезди из Сианя в Чэнду сократится с 7 часов до почти 4 часов.

Напомним, что в октябре 2017 года между Пекином и Шанхаем были запущены новейшие сверхскоростные поезда семейства Fuxing («Обновление»), благодаря которым из Пекина в Шанхай можно будет доехать всего за 4 часа. Скорость новых поездов составит до 350 км/ч, однако, технические возможности локомотивов позволяют достигать и 400 км/ч.

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