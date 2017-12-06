Нижнекамск, Татарстан, 6 декабря, 2017, 06:24 — ИА Регнум. Более 7 млн рублей планируют потратить из бюджета Нижнекамска на новогоднее оформление скверов. Исполкомом Нижнекамского муниципального района объявлена серия аукционов, выполнить работы по которым должны до 26 декабря, а итоги подведут 11 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Athipics Скульптура из льда

В рамках первых торгов на новогоднее оформление парка Семья планируется затратить 1 533 527,2 рубля. Победитель должен будет возвести ледовый городок, установить там скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, символа года из ледовых блоков. А также поставить композиции для фотографирования — «Три мушкетера», трон для фотографирования «Храм Зевса» и ещё ряд объектов из ледовых блоков.

К слову, этот же заказчик объявил ещё один тендер на новогоднее оформление парка Семья, но максимальная цена контракта уже 2 775 795,8 рубля. По условиям этого аукциона, итоги которого подведут 11 декабря, также нужно выполнить ледовый городок, но в качестве его элемента указана только композиция трон для фотографирования из ледовых блоков.

На новогоднее убранство сквера Лемаева планируется потратить из бюджета города 1 478 713 рублей. Победитель также должен будет выполнить ледовый городок и обеспечить ограждение для катка.

Ещё 1 042 094 рубля намечено на оформление к новому году парка Набережной. Здесь ледовый городок должен иметь входную группу из ледовых блоков, горку с художественной резьбой на существующем склоне, детскую новогоднюю игровую площадку, фигуры Деда Мороза и снеговика из акрила.

Ледовый городок в парке Тукая обойдётся чуть дешевле. На него в бюджете города заложено 869 865 рублей. За эту сумму победитель аукциона должен будет установить акриловые фигуры Деда Мороза высотой 2,1 метра и оленя. Ледовых городок не предполагается.

Напомним, хотя в самом городе 19 ноября и не проходили референдумы по самообложению, но в 15 сельских поселениях Нижнекамского района (чей исполком и разместил вышеуказанные торги) власти планируют собирать с жителей по 300 рублей на насущные нужды. Льготы некоторым категориям граждан были предоставлены в зависимости от поселения, но, например, в Афанасовском сельском поселении инвалиды 2 группы и пенсионеры старше 80 лет должны будут платить взнос в размере 50% от суммы. Деньги планируется потратить на ограждение и благоустройство кладбища с. Большое Афанасово.

А завершение отсыпки щебнем дороги по улице Зелёная в с. Елантово и благоустройство родника и прилегающей территории в с. Кулмакса оплатят, в том числе, многодетные семьи, одинокие мамы с детьми до 18 лет, инвалиды второй группы. Им в рамках самообложения, которое является обязательным для всех после подведения итогов референдумов, придётся внести свою «долю» в размере 150 рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на новогоднее оформление Казани и устройство ледового городка в этом году из бюджета города запланировано потратить более 29,135 млн рублей. Перед этим, ещё в мае 2017 года, МКУ «Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани» заключил контракт на разработку концепции новогоднего оформления. Бюджету эта услуга обошлась в 2,6 млн рублей.

Год назад новогоднее оформление Казани стоило городскому бюджету 16 439 210,47 рубля.