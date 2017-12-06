Железногорск, Красноярский край, 6 декабря, 2017, 06:01 — ИА Регнум. Информация об отставке главы закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) города Железногорска (Красноярский край) Вадима Медведева подтвердилась.

Отставка

Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, 7 декабря состоится внеочередная сессия совета депутатов Железногорска. Они рассмотрят заявление Вадима Медведева о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на новую работу в Москве.

Также известно, что 5 декабря единороссы местного горсовета на заседании предложили выдвинуть на должность и. о. мэра кандидатуру заместителя директора Горно-химического комбината, депутата Игоря Куксина.

Добавим, информация о том, что глава Железногорска Вадим Медведев уходит в отставку, появилась в местной прессе, а также в соцсетях 5 декабря.

В частности, в соцсетях звучали предположения, что Медведев «остаётся жить в Железногорске, остаётся депутатом». Однако позже из официального сообщения на сайте администрации Железногорска горожане узнали, что Медведев едет в Москву.

Справка: Вадим Медведев родился 1 декабря 1970 года в городе Красноярске. В 1993 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «юрист». В 2000 году прошёл профессиональную переподготовку по специальности «менеджмент» в Красноярском государственном университете. В 2001 — 2002 гг. был заместителем губернатора Красноярского края. В 2002 году назначен заместителем губернатора края по взаимодействию с Законодательным Собранием и представительными органами власти.

В 2002 — 2003 гг. — председатель комитета по взаимодействию с органами представительной власти Совета администрации Красноярского края. С 2003 по 2005 год Вадим Медведев был заместителем губернатора края, председателем Красноярского краевого комитета по управлению государственным имуществом; начальником управления имущественных отношений администрации региона. С 2005 по 2006 год являлся советником губернатора края. В 2006 году стал заместителем руководителя департамента строительства и жилищно-коммунальной политики администрации региона. С 2006 года являлся полпредом губернатора края в закрытых административно-территориальных образованиях региона. С сентября 2008 года — полпред губернатора в территориальном округе закрытых административно-территориальных образований.

Главой ЗАТО г. Железногорск, председателем городского совета депутатов Медведев стал в марте 2010 года.

Город Железногорск расположен на правом берегу реки Енисей в 64 км севернее Красноярска. В закрытом административно-территориальном образовании на площади 45 667 га проживают порядка 94 тысяч человек. Помимо города Железногорска в ЗАТО входят поселки Подгорный, Тартат, Додоново и Новый Путь, а также деревня Шивера.

В горадминистрации уточнили, что свой особый статус Железногорск получил благодаря градообразующим предприятиям — Горно-химическому комбинату, Научно-производственному объединению прикладной механики им. М.Ф. Решетнева (ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»), Управлению № 9 при Спецстрое России и Химическому заводу п. Подгорного — филиалу Красмашзавода.