Вашингтон, 6 декабря, 2017, 05:53 — ИА Регнум. Украинским властям следует деэскалировать ситуацию вокруг главы партии «Движение новых сил» («Рух новых сил») Михаила Саакашвили, сообщила на брифинге официальный представитель американского Государственного департамента Хезер Науэрт.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Отвечая на вопрос о позиции Госдепа по проблеме Саакашвили, представитель американского внешнеполитического ведомства заявила, что Вашингтон следит за происходящим в Киеве.

«Как вы знаете, мы находимся в тесном контакте», — сказала Науэрт.

По ее словам, у Вашингтона и Киева хорошие отношения, но это не значит, что их позиции во всем идентичны.

«Мы призываем власти на Украине деэскалировать эту ситуацию, — заявила Науэрт. — Мы, конечно, видели сообщения о различных мероприятиях на улицах. Мы призываем все стороны избегать насилия и следовать верховенству закона и их международным обязательствам».

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Напомним, Саакашвили вызван на допрос в СБУ, но собирается проигнорировать его. Накануне, 5 декабря, украинская служба безопасности безуспешно пыталась арестовать политика, после чего он провел митинг у стен Верховной рады.

6 декабря должно состояться еще одно выступление Саакашвили перед согражданами, в ходе которого он объяснит, что происходит и какова его позиция.