В тесном контакте с Киевом: Госдеп призвал к деэскалации дела Саакашвили
Вашингтон, 6 декабря, 2017, 05:53 — ИА Регнум. Украинским властям следует деэскалировать ситуацию вокруг главы партии «Движение новых сил» («Рух новых сил») Михаила Саакашвили, сообщила на брифинге официальный представитель американского Государственного департамента Хезер Науэрт.
Отвечая на вопрос о позиции Госдепа по проблеме Саакашвили, представитель американского внешнеполитического ведомства заявила, что Вашингтон следит за происходящим в Киеве.
«Как вы знаете, мы находимся в тесном контакте», — сказала Науэрт.
По ее словам, у Вашингтона и Киева хорошие отношения, но это не значит, что их позиции во всем идентичны.
«Мы призываем власти на Украине деэскалировать эту ситуацию, — заявила Науэрт. — Мы, конечно, видели сообщения о различных мероприятиях на улицах. Мы призываем все стороны избегать насилия и следовать верховенству закона и их международным обязательствам».
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Напомним, Саакашвили вызван на допрос в СБУ, но собирается проигнорировать его. Накануне, 5 декабря, украинская служба безопасности безуспешно пыталась арестовать политика, после чего он провел митинг у стен Верховной рады.
6 декабря должно состояться еще одно выступление Саакашвили перед согражданами, в ходе которого он объяснит, что происходит и какова его позиция.