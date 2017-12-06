Пекин, 6 декабря, 2017, 05:30 — ИА Регнум. Более тесное экономическое сотрудничество между Китаем и Индией принесет взаимную выгоду обеим странам, полагают эксперты правительственного «мозгового центра» Индии, передает агентство «Синьхуа».

narendramodiofficial Си Цзиньпин и Нарендра Моди

"Как две самые населенные страны, мы заинтересованы в укреплении экономического сотрудничества, которое поможет сформировать большой региональный рынок и усилить наши позиции в глобальной конкуренции», — заявил глава Исследовательского центра по проблемам развития при Госсовете КНР Ли Вэй на конференции с индийским «мозговым центром» в Пекине.

Он также добавил, что Китай и Индия, в таком случае будут способны защитить и улучшить многостороннюю рамку сотрудничества и взаимодействия, продвинув глобализацию.

«Имея лучшее качество сотрудничества, промышленные сектора обеих стран будут дополнять друг друга, обеспечивая новое качество индустриального развития», — заявил Ли. — «Мы также можем принимать участие в строительстве инфраструктуры друг друга и делиться опытом развития, а также теоретическим базисом, включая создание специальных зон развития».

Вице-председатель Национального института трансформации Индии (НИТИ Айог) Раджив Кумар отметил, выступая на конференции, что тесное сотрудничество между двумя столь густонаселенными странами является благоприятным для глобальной экономической стабильности и развития.

Напомним, что НИТИ Айог был создан в 2015 году в качестве одного из институтов планирования определения приоритетов развития Индии. Одной из приоритетных задач является борьба с голодом, неравномерностью распределения, а также увеличение прибыльности сельскохозяйственного сектора.

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