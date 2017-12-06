Лондон, 6 декабря, 2017, 05:18 — ИА Регнум. Очередная попытка террористов убить британского премьер-министра Терезу Мэй сорвана Службой безопасности Великобритании и полицией, со ссылкой на главу MI5 Эндрю Парка передает телеканал Sky News.

U.S. Navy Антитеррор

Уточняется, что глава британской службы безопасности доложил об этом правительству. В рамках уголовного дела о подготовке террористического акта задержаны два человека.

По версии британских правоохранителей, террористы планировали устроить взрыв на Даунинг-стрит — для отвлечения внимания. Они намеревались — пока люди будут метаться в панике — напасть на Мэй и убить ее.

Напомним, в Великобритании за последний год террористы совершили ряд кровавых акций. Так, 22 марта пять человек погибли и порядка 40 получили ранения в результате теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне.

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22 мая на «Манчестер-Арене» в результате взрыва погибли 22 человека и более 120 получили ранения. Взрыв прогремел после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде.

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3 июня в южной части центрального Лондона террористы совершили серию нападений — с участием фургона и вооруженных ножами людей. Погибли восемь человек, десятки человек получили ранения.

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Во всех случаях ответственность за содеянное взяли на себя террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как ранее сообщало ИА REGNUM, после теракта 3 июня Мэй заявила:

«И здесь не обойтись одними только военными мерами на Ближнем Востоке. Требуется взяться за решение этой проблемы всем мировым сообществом, отвлечь исламистов от склонности к насилию и заставить их понять и уважать наши ценности».

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