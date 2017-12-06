Киев, 6 декабря, 2017, 05:01 — ИА Регнум. Находящийся с официальным визитом на Украину вице-премьер Госсовета КНР Ма Кай и украинский премьер-министр Владимир Гройсман встретились в Киеве для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества между странами, сообщает 5 декабря агентство «Синьхуа».

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Подайте!

Ма высоко оценил результаты работы третьей сессии Китайско-украинской межправительственной комиссии по всестороннему сотрудничеству, которая прошла днем ранее.

«Мы успешно провели третью встречу Китайско-украинской межправительственной комиссии… На следующих этапа важно трансформировать достигнутые соглашения и подписанные документы в нечто осязаемое и выгодное для наших народов», — заявил Ма.

Во время сессии Китай и Украина приняли план действий по совместному развитию «Нового шелкового пути» и договорились углубить сотрудничество в сельском хозяйстве, энергетике (включая возобновляемые источники), культуре, здравоохранении и образовании, равно, как и в других секторах.

Ма также поприветствовал желание Украины принять активное участие в осуществлении международных проектов в рамках инициативы «Один пояс — один путь», а также создать благоприятные условия для бизнеса в целях развития партнерских отношений.

Со своей стороны, Гройсман заявил, что Украина придает огромное значение её отношениям и сотрудничеству с Китаем и проявляется всяческую готовность развивать партнерские отношения.

«Китай всегда был и остается нашим стратегическим партнером. С моей точки зрения, как премьер-министра, Китай — в стратегическом приоритете. Я думаю, что ми можем с новой силой запустить важнейшие проекты сотрудничества», — заявил Гройсман, добавив, что Киев приветствует приход еще большего числа китайских предприятий для занятия бизнесом и инвестициями на Украине.

Согласно украинской статистике, торговый оборот между Китаем и Украиной вырос на 14,5% за девять месяцев 2017 года в сравнении с тем же периодом 2016 года и достиг $5,6 млрд.

Китайская делегация, возглавляемая Ма прибыла в Киев в 4 мая с трехдневным визитом по приглашению украинского правительства.

Третья сессия Китайско-украинской межправительственной комиссии по всестороннему сотрудничеству проходила под руководством вице-премьера Госсовета КНР Ма Кая и первого вице-премьера Украины Степана Кубива, выступавшими в качестве сопредседателей.

Напомним, что торговый оборот между Китаем и Украиной в последний год правления президента Виктора Януковича, свергнутого неонацистами, составил $7,3 млрд.