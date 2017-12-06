Киев, 6 декабря, 2017, 04:26 — ИА Регнум. Китай и Украина подписали план действий по совместному строительству морского и сухопутного «Нового шелкового пути», а также договорились углубить всестороннее сотрудничество в вопросе укрепления стратегического партнерства во время третьей сессии Китайско-украинской межправительственной комиссии по всестороннему сотрудничеству, сообщает 5 декабря агентство «Синьхуа».

Kmu.gov.ua Ма Кай и Владимир Гройсман

Встреча проходила под сопредседательством вице-премьера Госсовета КНР Ма Кая и первого вице-премьера Украины Степана Кубива. На ней стороны пришли к мнению, что двусторонние отношения между странами достигли существенного прогресса со времени второй сессии комиссии, которая проходила в Пекине в 2013 году.

Китай и Украина продвинулись в вопросе сотрудничества в таких сферах, как торговля, экономика, сельское хозяйство, космос, наука и технологии, образование, культура и здравоохранение.

План действий подразумевает совместное строительство «Нового шелкового пути», идея которого впервые была озвучена председателем КНР Си Цзиньпином еще в 2013 году. Он подразумевает развитие инфраструктурных проектов между Азией, Европой и Африкой для соединения в единую транспортно-логистическую и торговую сеть.

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Во время встречи, прошедшей 5 декабря в Киеве, стороны также подписали серию соглашений в сфере сельского хозяйства, энергетики, культуры, здравоохранения, образования и целому ряду других секторов.

Китайско-украинская межправительственная комиссия была создана в 2011 году в качестве ключевого механизма координации и планирования всестороннего сотрудничества между двумя странами.

Следующая встреча комиссии пройдет в Китае в 2019 году. Китайская делегация прибыла в Киев еще 4 декабря по приглашению украинского правительства.

Стоит отметить, что до неонацистского государственного переворота 2013 года в Киеве, Китай рассматривал Украину в качестве потенциального логистического транзитного хаба в Европу. Однако, соответствующие события заставили китайских экспертов прийти к мнению, что нестабильная Украина — партнер ненадежный и стали присматриваться к Белоруссии.

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