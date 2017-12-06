Киев, 6 декабря, 2017, 03:54 — ИА Регнум. Дача показаний украинским правоохранительным органам не входит в планы Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии и главы партии «Движение новых сил» («Рух новых сил»), заявила пресс-секретарь «РНС» Марьяна Почтар, пишет «Украинская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Представитель партии отметила, что допрос, назначенный на 6 декабря, Саакашвили посещать не намерен. Это связано с тем, что он не был официально уведомлен о необходимости явиться в органы.

«Никаких процессуальных документов Саакашвили не подписывал и не получал. Ни он, ни его адвокаты, — сказала Почтар. — Ему даже не вручили уведомления о подозрении».

По словам пресс-секретаря, на 6 декабря у Саакашвили запланирован «брифинг под Верховной Радой», где он и его юристы изложат свое ведение сложившегося положения.

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Напомним, 5 декабря сотрудники СБУ предприняли безуспешную попытку задержать Саакашвили в его киевской квартире. Правоохранителям помешали сторонники политика.

В итоге у здания Верховной рады состоялся митинг во главе с Саакашвили. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день украинский генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили должен в течение суток добровольно сдаться правоохранительным органам, иначе он будет схвачен.