Без гимна и флага: «Олимпийским атлетам из России» разрешат участие в Играх
Лозанна, Швейцария, 6 декабря, 2017, 01:33 — ИА Регнум. Решение пригласить отдельных атлетов из России к участию в XXIII Зимних Олимпийских играх принято Международным олимпийским комитетом, сообщили в пресс-службе МОК.
Уточняется, что решение принято 5 декабря — по итогам заседания МОК. Представителям РФ разрешено принять участие в групповых и в индивидуальных соревнованиях как «Олимпийским атлетам из России», причем их спортивная форма не предусматривает присутствие российской символики — только олимпийский флаг.
Напомним, российская сборная отстранена от участия в Олимпаде-2018 в городе Пхенчхане (Южная Корея) решением МОК от 5 декабря. На соревнования разрешается отправиться отдельным российским спортсменам, не причастным к применению допинга.
Эти представители могут участвовать в соревнованиях как «Олимпийские спортсмены из России». В случае их победы российский гимн звучать не будет — вместо него поставят гимн Олимпиады.
МОК аргументировал свое решение «систематическими манипуляциями антидопинговыми правилами и антидопинговой системой в России в период Зимних Олимпийских игр в Сочи с помощью методологии исчезновения позитивных проб». Решение принято по итогам проверки обвинений из доклада Ричарда Макларена.
Напомним, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков обратился к главе МОК Томасу Баху, заявив, что «каждый должен отвечать за свои грехи».
«Наказание невиновных несправедливо и аморально. Это полностью противоречит базовым олимпийским принципам, — сказал Жуков. — Однако сегодня обсуждается дисквалификация целой страны на основании документально неподтвержденных заявлений мошенника, бежавшего в другую страну, который продолжает, словно фокусник, перед каждым крупным спортивным мероприятием доставать из шляпы все новые и новые «откровения».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом же обращении Жуков принес извинения «за нарушения антидопинговых правил, допущенные в России».
Читайте ранее в этом сюжете: «Изгои на большом празднике»: Жуков извинился перед МОК