Лозанна, Швейцария, 6 декабря, 2017, 01:33 — ИА Регнум. Решение пригласить отдельных атлетов из России к участию в XXIII Зимних Олимпийских играх принято Международным олимпийским комитетом, сообщили в пресс-службе МОК.

Олимпийские кольца

Уточняется, что решение принято 5 декабря — по итогам заседания МОК. Представителям РФ разрешено принять участие в групповых и в индивидуальных соревнованиях как «Олимпийским атлетам из России», причем их спортивная форма не предусматривает присутствие российской символики — только олимпийский флаг.

Напомним, российская сборная отстранена от участия в Олимпаде-2018 в городе Пхенчхане (Южная Корея) решением МОК от 5 декабря. На соревнования разрешается отправиться отдельным российским спортсменам, не причастным к применению допинга.

Эти представители могут участвовать в соревнованиях как «Олимпийские спортсмены из России». В случае их победы российский гимн звучать не будет — вместо него поставят гимн Олимпиады.

МОК аргументировал свое решение «систематическими манипуляциями антидопинговыми правилами и антидопинговой системой в России в период Зимних Олимпийских игр в Сочи с помощью методологии исчезновения позитивных проб». Решение принято по итогам проверки обвинений из доклада Ричарда Макларена.

Напомним, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков обратился к главе МОК Томасу Баху, заявив, что «каждый должен отвечать за свои грехи».

«Наказание невиновных несправедливо и аморально. Это полностью противоречит базовым олимпийским принципам, — сказал Жуков. — Однако сегодня обсуждается дисквалификация целой страны на основании документально неподтвержденных заявлений мошенника, бежавшего в другую страну, который продолжает, словно фокусник, перед каждым крупным спортивным мероприятием доставать из шляпы все новые и новые «откровения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом же обращении Жуков принес извинения «за нарушения антидопинговых правил, допущенные в России».

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