Мадрид, 6 декабря, 2017, 00:43 — ИА Регнум. 5 декабря на стадионе «Камп Ноу» был разыгран заключительный 6-тур ЛЧ 2017/18 группы D между командами «Барселона» и «Спортинг». Матч завершился со счетом 2:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 59-й минуте испанский форвард Пако Алькасер открыл счет ударом головы после навеса Дениса Суареса — 1:0. В конце матча Жереми Матье срезал мяч в свои ворота — 2:0.

Статистика матча («Барселона"/"Спортинг»)

Удары 9/5

Удары в створ 4/3

Владение 64%/36%

Фолы 13/13

Набрав 14 очков «Барселона» вышла в плей-офф с первого места. «Спортинг» вылетел в ЛЕ, набрав 7 очков.

Составы на матч:

«Барселона»: Силлиссен, Семеду, Пике, Динь, Вермален, Ракитич, Суарес, Гомес, Суарес, Алькасер, Видаль.

«Спортинг»: Патрисиу, Коатес, Сезар, Матье, Пиччини, Фернандес, Акунья, Ристовски, Карвилью, Батталья, Руис.

Главный арбитр матча: Крейг Томсон.

Предупреждения: Руис — 30, Семеду — 35.

Голы: Алькасер 59 — 1:0, Матье (авг) 90 — 2:0.