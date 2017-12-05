Лондон, 6 декабря, 2017, 00:41 — ИА Регнум. 5 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран заключительный, 6-й тур ЛЧ 2017/18 группы C между командами «Челси» и «Атлетико». Матч завершился со счетом 1:1.

(сс) AnnRos Футбол

В начале второго тайма испанский хавбек Сауль Ньигес открыл счет после скидки Фернандо Торреса — 0:1. Через 19 минут Стефан Савич срезал мяч в свои ворота после навеса Эдена Азара — 1:1.

Статистика матча («Челси» / «Атлетико»)

Удары 14/8

Удары в створ 8/3

Владение 53%/47%

Фолы 10/12

С 11 очками «Челси» вышел в плей-офф с первого места. «Атлетико» вылетел в ЛЕ с 7 очками.

Составы на матч:

«Челси»: Куртуа, Кэхилл, Кристенсен, Аспиликуэта, Фабрегас, Канте, Азар, Бакайоко, Мозес, Заппакоста, Мората.

«Атлетико»: Облак, Луис, Савич, Эрнандес, Хименес, Партей, Коке, Сауль, Габи, Гризманн, Торрес.

Главный арбитр матча: Данни Маккели.

Предупреждения: Эрнандес — 16, Заппакоста — 52.

Голы: Сауль 56 — 0:1, Савич (авг) 75 — 1:1.