Джакарта, 27 февраля, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Правительство Индонезии через министерство торговли оказывает поддержку центру сотрудничества Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Южной Кореи в ознаменование 30-летия двустороннего партнерства, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что мероприятие ASEAN Train, организованное правительством Южной Кореи, является попыткой познакомить народ Южной Кореи с культурой и творчеством стран-членов АСЕАН.

«Индонезия подтверждает свою поддержку и готовность. Мы будем координировать свою деятельность с министерством туризма, министерством молодежи и спорта, агентством креативной экономики и смежными министерствами для развития отношений», — пояснил глава отдела по сотрудничеству в целях развития экспорта министерства торговли Индонезии Маролоп Наингголан.

В рамках инициативы ASEAN Train около 200 участников из стран-членов АСЕАН посетят города в Южной Корее, а именно Сеул, Пусан, Кванджу и корейские пограничные районы на поезде. В каждом городе участники представят культурные шоу и выставки своей страны.

Напомним, центр сотрудничества АСЕАН — Южной Кореи был создан в 2008 году. Его целью является продвижение программ торговли, инвестиций, туризма и межличностных отношений между Южной Кореей и странами-членами АСЕАН.