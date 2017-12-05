Лондон, 6 декабря, 2017, 00:39 — ИА Регнум. 5 декабря на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран заключительный, 6-й тур ЛЧ 2017/18 группы А между командами «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «манкунианцев».

Benny Футбол

В конце первого тайма российский полузащинтик Алан Дзагоев срезал мяч в ворота Серхио Ромеро после удара Витиньо — 0:1. На 65-й минуте Ромелу Лукаку замкнул заброс Поля Погба — 1:1. Через 2 минуты Маркус Рашфорд вывел «МЮ» вперед, замкнув заброс Хуана Маты — 2:1.

Статистика матча («МЮ» / ЦСКА)

Удары 12/7

Удары в створ 7/4

Владение 56%/44%

Фолы 11/11

С 9 очками «ЦСКА» вылетел в ЛЕ. «МЮ» вышел с первого месте в плей-офф ЛЧ с 15 очками.

Составы на матч:

«МЮ»: Ромеро, Линделеф, Смоллинг, Блинд, Эррер, Погба, Шоу, Валенсия, Мата, Лукаку, Рашфорд.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Головин, Кучаев, Дзагоев, Витиньо, Чалов.

Главный арбитр матча: Джанлука Рокки.

Предупреждения: Березуцкий — 58, МакТоминей — 73.

Голы: Дзагоев 45 — 0:1, Лукаку 65 — 1:1, Рашфорд 67 — 2:1.