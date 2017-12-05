Лондон, 6 декабря, 2017, 00:37 — ИА Регнум. 5 декабря на стадионе «Селтик Парк» был разыгран заключительный, 6-й тур ЛЧ 2017/18 группы B между командами «Селтик» и «Андерлехт». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей из Бельгии.

Carla Arenas Футбол

На 62-й минуте Йозо Шимунович срезал мяч в свои ворота после навеса Денниса Аппиа — 0:1.

Статистика матча («Селтик» / «Андерлехт»)

Удары 8/7

Удары в створ 5/4

Владение 42%/58%

Фолы 10/12

С тремя очками «Селтик» завершил групповой этап на третьем месте и вышел в ЛЕ. «Андерлехт» вылетел из еврокубков с последнего места с тремя очками, уступив третье место из-за разницы забитых и пропущенных в личных встречах.

Составы на матч:

«Селтик»: Гордон, Шимунович, Бойта, Лустиг, Браун, Тирни, Синклер, Армстронг, Макгрегор, Форрест, Дембеле.

«Андерлехт»: Букс, Мбоджи, Спаич, Аппиа, Обрадович, Геркенс, Кумс, Требель, Дендонскер, Ханни, Ониекуру.

Главный арбитр матча: Матей Юг.

Предупреждения: Нтчам — 90.

Голы: Шимунович 62 (авг) — 0:1.